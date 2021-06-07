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استقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني الأستاذ معمر الأرياني.
وشهد الاجتماع استعراض الجهود الإعلامية عن الأزمة اليمنية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ومنها مأرب تحديداً، وجهود قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الجيش الوطني اليمني في تحرير الأراضي اليمنية وإنهاء الانقلاب، وعودة اليمن إلى محيطه وحاضنته العربية.
وأوضح "الأرياني" خلال اللقاء أن اليمن بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لن ينسى المواقف الأخوية المشرفة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن هذه الجهود محل احترام وتقدير الشعب اليمني وسيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 05:17 PM
الجانبان استعرضا انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابيةنائب رئيس الأركان يستقبل وزير الإعلام والثقافة اليمني
استقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني الأستاذ معمر الأرياني.
وشهد الاجتماع استعراض الجهود الإعلامية عن الأزمة اليمنية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ومنها مأرب تحديداً، وجهود قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الجيش الوطني اليمني في تحرير الأراضي اليمنية وإنهاء الانقلاب، وعودة اليمن إلى محيطه وحاضنته العربية.
وأوضح "الأرياني" خلال اللقاء أن اليمن بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لن ينسى المواقف الأخوية المشرفة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن هذه الجهود محل احترام وتقدير الشعب اليمني وسيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.
، نائب رئيس الأركان يستقبل وزير الإعلام والثقافة اليمني ،
المصدر : الخليج 365
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