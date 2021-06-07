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سارعت أمانة العاصمة المقدسة، بصيانة "سواتر حجب رؤية العشوائيات" بمكة؛ عقب لقطات وثقتها "الخليج 365" في خبر نشرته تحت عنوان "بعد عامين.. شاهد كيف باتت سواتر حجب العشوائيات بمكة تشوهاً بصرياً".
ورصدت "الخليج 365" السواتر التي وضعت على طريقي الدائري الثالث والرابع لحجب رؤية الأحياء العشوائية؛ وقد بدت أفضل حالاً من ذي قبل؛ عقب خبر "الخليج 365" الذي جاء فيه أن تلك السواتر تعرض أجزاء منها للتلف في منظر يستدعي استبدالها أو صيانتها على وجه السرعة، كيف لا وقد وضعت قبل نحو عامين من قِبَل أمانة العاصمة المقدسة لمعالجة التشوه البصري.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد شرعت قبل نحو عامين في تركيب "السواتر الحاجبة للرؤية" الموضوعة على أجزاء من الطريق الدائري الثالث والطريق الرابع، والتي تندرج تحت مبادرة معالجة التشوه البصري وتطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة، ولتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة؛ وذلك عبر تغطية الأحياء العشوائية الخلفية الواقعة في نطاق الطرق الرئيسية.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 05:16 PM
بعد تعرض أجزاء منها للتلفتفاعلاً مع "الخليج 365".. صيانة "سواتر حجب رؤية الأحياء العشوائية" بمكة
سارعت أمانة العاصمة المقدسة، بصيانة "سواتر حجب رؤية العشوائيات" بمكة؛ عقب لقطات وثقتها "الخليج 365" في خبر نشرته تحت عنوان "بعد عامين.. شاهد كيف باتت سواتر حجب العشوائيات بمكة تشوهاً بصرياً".
ورصدت "الخليج 365" السواتر التي وضعت على طريقي الدائري الثالث والرابع لحجب رؤية الأحياء العشوائية؛ وقد بدت أفضل حالاً من ذي قبل؛ عقب خبر "الخليج 365" الذي جاء فيه أن تلك السواتر تعرض أجزاء منها للتلف في منظر يستدعي استبدالها أو صيانتها على وجه السرعة، كيف لا وقد وضعت قبل نحو عامين من قِبَل أمانة العاصمة المقدسة لمعالجة التشوه البصري.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد شرعت قبل نحو عامين في تركيب "السواتر الحاجبة للرؤية" الموضوعة على أجزاء من الطريق الدائري الثالث والطريق الرابع، والتي تندرج تحت مبادرة معالجة التشوه البصري وتطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة، ولتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة؛ وذلك عبر تغطية الأحياء العشوائية الخلفية الواقعة في نطاق الطرق الرئيسية.
، تفاعلاً مع "الخليج 365".. صيانة "سواتر حجب رؤية الأحياء العشوائية" بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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