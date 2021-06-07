، "النقل" تواصل تنفيذ أعمال طريق الظهران/ العقير/ سلوى المزدوج ،

محمد بن مسعود - الدمام - بإجمالي أطوال 185 كيلومتراً.. بعد الانتهاء من جزء منه بطول 107 كم

تواصل وزارة النقل أعمالها في مشروع طريق الظهران/ العقير/ سلوى المزدوج، الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه، بإجمالي أطوال 185 كيلومتراً، بعد الانتهاء من جزء منه بطول 107 كم، وجارٍ العمل على الجزء المتبقي بطول 78 كم.

ويسهم المشروع في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية؛ عبر تحسين الربط الإقليمي والمحلي لشبكة الطرق مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز ريادة المملكة عالمياً في ترابط الطرق محلياً، وتحسين التنقل بين المدن، وتقليل الوقت المستغرق للرحلات من خلال نقل حركة الشاحنات خارج بقيق والهفوف.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع خلال مرحلتيه الأولى والثانية نسبة 100% وجاءت النسبة المنجزة في المرحلة الثالثة 42% فيما حلت المرحلة الرابعة بنسبة تصل إلى 57%.

ويختصر الطريق معدل زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتنمية حركة السياحة لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق في المنطقة الشرقية، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة.