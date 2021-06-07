شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: تغيير صورة الوجه عن طريق "الفلاتر" حرام شرعا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، حكم تغيير صورة الوجه عن طريق الفلاتر.

وقال سعد الخثلان خلال لقاء ببرنامج "يستفتونك":"هذه من الصور المحرمة لأن الصورة تصبح ليس حقيقية، وأصبح فيها محاكاة ومضاهاة لخلق الله عز وجل بسبب هذه التغيرات التي حدثت فيها".

وتابع:" صورة الفلاتر تدخل في نطاق الصور المحرمة لأنها فيها مضاهاة لخلق الله، والعلة المجموع عليها والتي لأجلها حرم التصوير هي المحاكاة لخلق الله".