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الخثلان: تغيير صورة الوجه عن طريق "الفلاتر" حرام شرعا "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، حكم تغيير صورة الوجه عن طريق الفلاتر.

وقال سعد الخثلان خلال لقاء ببرنامج "يستفتونك":"هذه من الصور المحرمة لأن الصورة تصبح ليس حقيقية، وأصبح فيها محاكاة ومضاهاة لخلق الله عز وجل بسبب هذه التغيرات التي حدثت فيها".

وتابع:" صورة الفلاتر تدخل في نطاق الصور المحرمة لأنها فيها مضاهاة لخلق الله، والعلة المجموع عليها والتي لأجلها حرم التصوير هي المحاكاة لخلق الله".

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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