شكرا لمتابعة خبر عن ظهور هيئة وجه إنسان في أحد جبال السراوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن فطيس (صدى):

تداول مهتمون في بعض وسائل التواصل الاجتماعي نبأ عن تكوين صخري غريب ظهر مؤخراً من خلال صور الاقمار الصناعية في أحدى الجبال المتاخمة لقرية الشبيرمه بسراة عبيدة .

هذا وتكمن غرابة الأمر في أن التكوين نتج عنه ظهور هيئة وجه بشري مألوف بكامل ملامحه الدقيقة في تشكلات تلك الجبال من أثر عوامل طبيعية بحته تتضح في خرائط قوقل حجم التشابه بينها وبين ملامح الإنسان.

الجدير بالذكر أن محافظة سراة عبيدة تقع شرق منطقة عسير وتعتبر اعلى محافظه في المملكة العربية السعودية

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