شكرا لمتابعة خبر عن "الحياة الفطرية" تدعو مقتني الحيوانات المفترسة إلى تسليمها تجنبًا للمحاسبة القانونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كافة مقتني الحيوانات المفترسة إلى تسليمها حتى لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية.

وتمنع الأنظمة في المملكة تربية واقتناء المفترسات بشكل عام وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يربي فيه مواطنين، حيوانات مفترسة بمنازلهم، معرضين حياتهم وحياة من حولهم للخطر.