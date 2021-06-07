شكرا لمتابعة خبر عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك مطار الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك مطار الملك عبدالعزيز يوم الاربعاء القادم.

وقالت الهيئة: يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي «50,000» ريال بشيك مصدّق، باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج البضائع من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.

وأردفت: يجب على المشتري إخراج البضائع المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد و20 يوماً للسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ودعت إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (تطبيق توكلنا)، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت الهيئة أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.