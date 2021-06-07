شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية : إلغاء إعلان الصحف والمطالبة بصكوك كتابات العدل لـ 4 حالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه تسهيلاً للإجراءات وتيسيراً على المواطنين تم إلغاء الطلبات لعدد من الحالات.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه تسهيلاً لإجراءات الأحوال المدنية تم إلغاء الإعلان في الصحف والمطالبة بصكوك من كتابات العدل للحالات التالية :

_تغيير الاسم الأول لمن تجاوز ثمانية عشر عاماً.

_ التعديل في اسم الأب أو الجد الأول أو إضافة اسم الجد الثاني.

_التعديل في اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.

_حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني.