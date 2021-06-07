شكرا لمتابعة خبر عن المملكة والصين يُطوران تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدء العمل على تطوير تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر بالتعاون مع وزارة الموارد الطبيعية في الصين ، ممثلةً في معهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة.

ويسهم التعاون في تطوير مشاريع تعمل بتقنية التناضح العكسي وتقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل، إضافة لمشروعات خاصة بالتقنيات المستقبلية، وتوحيد مقاييس تقنيات التحلية، كما يعزز التواصل البنّاء في مجالات تحلية المياه بما يخدم تطوير التقنيات ورفع كفاءة الأداء لمضاعفة الإنجازات المحققة في مجالات خفض استهلاك الطاقة وتوطين التقنيات الحديثة.

وتهدف المشاريع المشتركة في مجال صناعة وتقنيات التحلية إلى سد وتقليل الفجوة العالمية بسبب نقص المياه وندرة مصادرها الطبيعية بسبب تكلفة إنتاجها العالية، وحاجتها لقدرات ابتكارية وتقنية مستحدثة اقتصادية وصديقة للبيئة وذات قدرات إنتاجية أعلى تُلبي الطلب المتزايد للمياه على المستوى العالمي بالتزامن مع تنامي عدد السكان والزيادة المهولة في السنوات الأخيرة.