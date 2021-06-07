شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. كلاب ضالة تقتل 20 رأساً من الأغنام في حي الجربة بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

تسببت كلاب ضالة في مقتل 20 رأساً في حي الجربة بنجران وسط مطالبات بإيجاد حلول لهذه المشكلة التي باتت تهدد حياتنا.

وأظهرت مجموعة من الصور، عددا من الأغنام ملقاة على الأرض بعد نهش جسدها، وخروج أحشائها منها بعد تعرضها لهجوم من قبل خلال ضالة.

واشتكى العديد من الأهالي من انتشار الكلاب الضالة، مؤكدين أنها باتت تشكّل خطراً بالغاً على الصحة العامة.

وناشد الأهالي الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول لهذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد حياة البشر والحيوانات.