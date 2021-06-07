شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر «ناجز» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة "ناجز".

وأوضحت الوزارة، أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني: هي خدمة انتقال ملكية أي عقار سواء كان أرضا أو بناء من المالك (البائع) إلى المشتري عبر بوابة ناجز.

وأشارت إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة: الدخول على بوابة ناجز ثم من قائمة الخدمات الإلكترونية اختيار العقارات؛ بينما خطوات البائع هي: اختيار إفراغ العقار إلكترونية - اختيار إضافة طلب جديد - تحديد العقار - معاينة الصك - إدخال بيانات الصفقة - التحقق من ضريبة التصرفات العقارية، وأخيرًا مراجعة البيانات واعتماد الصفقة.

وتتمثل خطوات المشتري في: اختيار طلباتي - استعراض الطلبات - معاينة الطلب للمشتري - قبول الطلب - استلام إشعار بإصدار الحساب البنكي الوسيط - تحويل قيمة الصفقة إلى الحساب الوسيط الخاص بالطلب.