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خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر «ناجز»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة "ناجز".

وأوضحت الوزارة، أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني: هي خدمة انتقال ملكية أي عقار سواء كان أرضا أو بناء من المالك (البائع) إلى المشتري عبر بوابة ناجز.

وأشارت إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة: الدخول على بوابة ناجز ثم من قائمة الخدمات الإلكترونية اختيار العقارات؛ بينما خطوات البائع هي: اختيار إفراغ العقار إلكترونية - اختيار إضافة طلب جديد - تحديد العقار - معاينة الصك - إدخال بيانات الصفقة - التحقق من ضريبة التصرفات العقارية، وأخيرًا مراجعة البيانات واعتماد الصفقة.

وتتمثل خطوات المشتري في: اختيار طلباتي - استعراض الطلبات - معاينة الطلب للمشتري - قبول الطلب - استلام إشعار بإصدار الحساب البنكي الوسيط - تحويل قيمة الصفقة إلى الحساب الوسيط الخاص بالطلب.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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