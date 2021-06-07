خلال أسبوع.. 22 ألف جولة على المساجد لمتابعة إجراءات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الإثنين، عن تنفيذ (21.765) جولة رقابية في المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة، خلال الأسبوع الماضي ،وذلك لمتابعة إجراءات كورونا.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية –عبر تويتر- أن الجولات الرقابية جاءت لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمنع انتشار فيروس كورونا،،ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

كانت وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت أمس الأحد عن إعادة افتتاح (4) مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في (4) مناطق بعد ثبوت (4) حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال الـ120 يوماً الماضية إلى (1504) مساجد.

اقرأ أيضا:

«الشؤون الإسلامية» تعيد فتح 4 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق