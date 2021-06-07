الأحوال المدنية: إلغاء الإعلان في الصحف لـ4 حالات تخص الأسماء

الرياض - محمد عبدالله - قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة، اليوم الإثنين، إنه تسهيلًا لإجراءات الأحوال المدنية تم إلغاء الإعلان في الصحف والمطالبة بصكوك من كتابات العدل لأربع حالات.

وذكرت الأحوال المدنية –عبر تويتر- أن الحالات الأربع التي تم إلغاء الإعلان عنها في الصحف، هي:

ـ تغيير الاسم الأول لمن تجاوز 18 عامًا.

ـ التعديل في اسم الأب أو الجد الأول أو إضافة اسم الجد الثاني.

ـ التعديل في اسم الشهرة، أو الفخذ أو القبيلة.

ـ حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني.

اقرأ أيضًا:

آلية تعديل المؤهل الدراسي من الأحوال المدنية.. تعرف عليها

اعتماد بيانات بطاقة الهوية الوطنية عند اختلافها مع «بيانات أبشر»