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الأحوال المدنية: إلغاء الإعلان في الصحف لـ4 حالات تخص الأسماء

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الرياض - محمد عبدالله - قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة، اليوم الإثنين، إنه تسهيلًا لإجراءات الأحوال المدنية تم إلغاء الإعلان في الصحف والمطالبة بصكوك من كتابات العدل لأربع حالات.

وذكرت الأحوال المدنية –عبر تويتر- أن الحالات الأربع التي تم إلغاء الإعلان عنها في الصحف، هي:

ـ تغيير الاسم الأول لمن تجاوز 18 عامًا.

ـ  التعديل في اسم الأب أو الجد الأول أو إضافة اسم الجد الثاني.

ـ التعديل في اسم الشهرة، أو الفخذ أو القبيلة.

ـ حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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