الأحوال المدنية: إلغاء الإعلان في الصحف لـ4 حالات تخص الأسماء

الرياض - محمد عبدالله - قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة، اليوم الإثنين، إنه تسهيلًا لإجراءات الأحوال المدنية تم إلغاء الإعلان في الصحف والمطالبة بصكوك من كتابات العدل لأربع حالات.
وذكرت الأحوال المدنية –عبر تويتر- أن الحالات الأربع التي تم إلغاء الإعلان عنها في الصحف، هي:
ـ تغيير الاسم الأول لمن تجاوز 18 عامًا.
ـ التعديل في اسم الأب أو الجد الأول أو إضافة اسم الجد الثاني.
ـ التعديل في اسم الشهرة، أو الفخذ أو القبيلة.
ـ حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني.
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