1161 إصابة جديدة بكورونا.. و«الصحة» تعلن أعداد التعافي والوفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 458707 حالات.

كما أوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1216 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 441860 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 7471 حالة.

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