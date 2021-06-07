الهلال الأحمر: تأهيل 100 مواطن ومقيم على الإسعافات الأولية بمكة

الرياض - محمد عبدالله - نفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عددًا من المحاضرات التوعوية والتثقيفية للمجتمع خلال شهر مايو 2021م وشملت قطاعات حكومية وعددًا من الشركات والمؤسسات التجارية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين اكثر من ( 100 ) فرد من المواطنين والمقيمين للجنسين ( رجالًا – نساء ).

وتحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة من خلال مراكز التدريب في ( جدة – العاصمة المقدسة – الطائف ) على تأهيل وتدريب كافة افراد المجتمع على الإسعافات الأولية من خلال برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية للجنسين ( رجالًا – نساء ) وكل الأعمار.

وأوضحت الهيئة أن المتدربين او المتدربات يحصلون على شهادة معتمدة وبطاقة مسعف أولي معتمدة من هيئة الهلال الأحمر السعودي كما تقدم الهيئة المحاضرات التوعوية للتثقيف المجتمعي في هذا المجال .

كما نوهت إلى أنها تقدم العديد من الدورات التخصصية في المجال الطبي كا :( BLS و EVOS وACLS و ITLS ) بالإضافة الي برنامج البرتوكولات الطبية العلاجية .

ودعت الهيئة الجميع للالتحاق بدورات برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية من خلال التسجيل في رابط نظام التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي التالي:

https://training.srca.org.sa/#!/Registration/1

وتجدر الإشارة إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي اطلقت حملة توعوية تحت شعار «خلنا أول اتصال» بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي تعزيز ثقافة الاتصال وطلب الخدمة الإسعافية للحالات الطارئة سواء كان بالاتصال برقم العمليات ( 997) او عن طريق تطبيق «أسعفني» عند الحاجة للخدمة الإسعافية علي مدار 24 ساعه .

وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع عند طلب الخدمة الإسعافية وخاصة عند الدقائق الاولي. كما تهدف الحملة الي الحد من انتشار أحد الظواهر السلبية والاجتهادات الشخصية في نقل الحالات دون الاتصال بعمليات الهلال الأحمر وطلب فرقة إسعافية او القيام بالإسعافات الأولية دون معرفة مسبقة بالإسعافات الأولية التي قد تعرّض حياة المريض للخطر.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الحملة لإيصال رسائل مهمه للمجتمع لتصحيح بعض المفاهيم غير الصحيحة لدى البعض تجاه الحالات التي تباشرها الهيئة، والتعريف بالحالات الطارئة التي تتطلب طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997 والحالات غير الطارئة التي لا تستوجب طلب الفرق الإسعافية.

اقرأ أيضًا:

12 إصابة في حادث تصادم بالرياض.. و«الهلال الأحمر» يكشف عن التفاصيل

الهلال الأحمر بمكة يباشر أكثر من 10 آلاف بلاغ في مايو

«الهلال الأحمر» تحذر من حرارة الشمس: 3 نصائح للوقاية منها