العدل: ترجمة 46 ألف جلسة قضائية عن بعد

وأوضحت الوزارة ، أن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال عدة مترجمين يتحدثون أكثر من 18 لغة.
وأكدت تدريب المترجمين على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم السعودية، موضحة أن أكثر اللغات ترجمة هي الإثيوبية، الأوردو، البنغالية، البشتو، الفلبينية، والهندية.
وأبانت أن المركز مزود بتقنيات متطورة، حيث تجري الترجمة عبر النظام الإلكتروني عن بعد بالصوت والصورة بسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون.
وأشارت إلى أنه عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقة باللغة العربية فهمه على الفور من خلال المترجم، ومن ثم يكونون على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها.
وبينت الوزارة أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة؛ إذ يمكن الحصول عليها من خلال صحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.
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