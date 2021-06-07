سمو نائب أمير الرياض يستقبل مدير جوازات المنطقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن عبد العزيز السعد.

واطلع سموه على جهود جوازات المنطقة وآليات تطوير العمل والمجالات التقنية المساهمة في رفع الكفاءة والإنجاز.

ونوه الأمير محمد بن عبد الرحمن بالجهود الميدانية والتنظيمية لمنسوبي جوازات منطقة الرياض.

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