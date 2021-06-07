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الحالات النشطة 9376 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ438 حالة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

الحالات النشطة 9376 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ438 حالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1216) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (441.860) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (9376) حالة من بينها (1579) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (458.707) حالة، توفي منهم (7471) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة:

وكشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1161) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:

منطقة مكة المكرمة 438، منطقة الرياض 204، المنطقة الشرقية 178، منطقة المدينة المنورة 81، منطقة عسير 81، منطقة جازان 63، منطقة القصيم 45، منطقة حائل 21، منطقة تبوك 20، منطقة نجران 13، منطقة الباحة 9، منطقة الحدود الشمالية 6، منطقة الجوف 2 حالة.

لقاح كورونا في :

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

الحالات النشطة 9376 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ438 حالة - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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