سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10719.85 نقطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعًا 34.40 نقطة، عند مستوى 10719.85 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) مرتفعًا 239.19 نقطة، عند مستوى 23725.14 نقطة، بتداولات بلغت 21 مليون ريال.

الأسهم الأكثر دعمًا لحركة المؤشر

وأتت أسهم المراعي وسابك على قائمة الأكثر دعمًا لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 3.1 و0.6 في المائة على الترتيب، بينما أغلق المراعي عند 58.9 ريال للسهم وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019.

وتراجع القطاع البنكي وللجلسة الثالثة على التوالي، حيث انخفض اليوم بنحو 0.1 في المائة، وسط تراجع البنك السعودي الفرنسي والبنك العربي بأكثر من 1 في المائة، فيما أغلق مصرف الراجحي على استقرار.

وتركزت التداولات خلال جلسة اليوم على أسهم المصافي وعبد اللطيف وكذلك المتطورة، حيث سجلت تداولات بقيمة تراوحت ما بين 976 مليون ريال و632.5 مليون ريال، لتسيطر بذلك على 13 في المائة من سيولة الجلسة.

فيما سجل سهم “الخليج للتدريب” خلال تعاملات اليوم أعلى أحجام تداول يومي منذ 2007، بعد بلوغه أحجام تداول 16.34 مليون سهم تعادل نحو 22 في المائة من الأسهم الحرة، وبقيمة بلغت 476.8 مليون ريال.

صعود أسهم 105 شركات

إلى ذلك، صعدت أسهم 105 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم اليمامة للحديد والجبس وباعظيم وكذلك أسترا الصناعية بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه كل من أسهم الفخارية والمصافي بمكاسب 8.9 و8 في المائة على الترتيب.

قابل ذلك تراجع أسهم 73 شركة تصدرها أسهم لازوردي بعد هبوط السهم 4 في المائة، تلاه أسهم تبوك الزراعية والدرع العربي وكذلك المتطورة بنحو 3 في المائة.

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