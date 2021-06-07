وبينت الجامعة بأنه يُمكن الاطلاع على المواعيد والدليل من خلال الرابط (اضغط هنا).

أعلنت جامعة تبوك عن مواعيد ودليل القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي القادم 1443هـ

شكرا لقرائتكم جامعة تبوك تعلن مواعيد ودليل القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية