اخبار السعوديه

جامعة تبوك تعلن مواعيد ودليل القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم جامعة تبوك تعلن مواعيد ودليل القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

جامعة تبوك تعلن مواعيد ودليل القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم

التقديم يبدأ 24 ذي القعدة ويستمر لمدة أسبوع

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أعلنت جامعة تبوك عن مواعيد ودليل القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي القادم 1443هـ

موعد التقديم

وأوضحت جامعة تبوك بأن التقديم سيكون ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ ولغاية ١٤٤٢/١٢/٤ هـ .

دليل التقديم

وبينت الجامعة بأنه يُمكن الاطلاع على المواعيد والدليل من خلال الرابط (اضغط هنا).

 

جامعة تبوك تعلن مواعيد ودليل القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا