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شكرا لقرائتكم جامعة تبوك تعلن مواعيد ودليل القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07
جامعة تبوك تعلن مواعيد ودليل القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم
التقديم يبدأ 24 ذي القعدة ويستمر لمدة أسبوع
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
أعلنت جامعة تبوك عن مواعيد ودليل القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي القادم 1443هـ
موعد التقديم
وأوضحت جامعة تبوك بأن التقديم سيكون ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ ولغاية ١٤٤٢/١٢/٤ هـ .
دليل التقديم
وبينت الجامعة بأنه يُمكن الاطلاع على المواعيد والدليل من خلال الرابط (اضغط هنا).
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