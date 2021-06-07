السعودية | الصندوق الصناعي والبنك المركزي السعودي يستعرضان غدا الممارسات العالمية في التأمين الصناعي

المناطق - الرياض

ينظّم صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي لقاءً افتراضياً يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021م بعنوان “تلبية احتياجات التأمين للصناعات السعودية -الممارسات العالمية ووجهات النظر المحلية”، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية التأمين الصناعي وتأثيره على استدامة النهضة الصناعية في المملكة.

وسيستعرض اللقاء المنظورَين المحلي والعالمي للتأمين الصناعي، ومنظور إعادة التأمين المحلي، إضافة إلى نقاش مع مجموعة من الخبراء، حيث يقام هذا اللقاء ضمن جهود الصندوق الصناعي في التوعية بأهمية السلامة الصناعية والتأمين على المصانع، وأثر تدابير الأمن والسلامة وسريان الوثيقة التأمينية للمصانع على السلامة المجتمعية وضمان استمرار نمو المشاريع الصناعية واستدامتها.

ويأتي اللقاء امتدادًا لورش العمل التي يقيمها الصندوق بشكل مستمر حول “التأمين وإدارة المخاطر”، التي تستهدف تعريف المستثمرين الصناعيين بأحدث الممارسات المتعلقة بالسلامة الصناعية، وضرورة التأمين على المصانع.