شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة صالح الحميدان مدير عام «دار اليوم» الأسبق ودفنه بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ صالح بن علي الحميدان مدير عام "دار اليوم" الأسبق فجر اليوم ، وتم الصلاة عليه ودفنه ظهر اليوم في مقبرة الدمام .

وترأس الراحل مجلس إدارة "شركة هوية للعلامات التجارية" منذ 2010، كما ترأس مجلس إدارة "شركة بسيل للاستثمار" منذ 2010، ورئيس لجنة الموارد البشرية في "غرفة الشرقية" منذ 2004، وممثل السعودية عن أصحاب الأعمال في "منظمة العمل الدولية" وفي "منظمة العمل العربي" منذ 2003.

كما أنه عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للنشر الصحفي "WAN -IFRA"، وعضو مجلس أمناء "مركز رؤية للدراسات الاجتماعية" منذ 2010، وعضو مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" منذ 2011، كم شغل منصب نائب الأمين العام لـ"الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية".