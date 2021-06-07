شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بعمق العلاقات بين المملكة وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة اليوم الاثنين سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

ونوه سموه بعمق العلاقات التي تربط المملكة بالجمهورية الفرنسية، وسعي البلدين نحو تعزيزها وتطويرها، كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته قد السفير الفرنسي الشكر لسمو أمير الشرقية على الاستقبال وحفاوة اللقاء.