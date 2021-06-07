مكافحة المخدرات توضح علامات الإدمان وتعاطي المخدر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بعض العلامات التي تشير إلى احتمال تعاطي الشخص للمخدرات وإدمانه للمواد المخدرة.

ونشرت اللجنة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنفوجرافيك أوضحت من خلاله أنه لا يمكن الجزم أو التعميم بأن كل تلك الأعراض والأضرار بسبب تعاطي المخدرات، إنما هي مؤشرات ذات دلالة قوية على ذلك؛ لا سيما في حال اجتماع أكثر من واحدة منها.

أبرز العلامات الدالة على تعاطي المخدرات:

1- العدوانية والتلفظ بكلمات بلا وعي وكذلك الوساوس والشكوك.

2 – الغثيان والشعور الدائم بالاكتئاب والتغيب المستمر عن المدرسة أو العمل.

3 – آثار الحروق على الملابس وظهور جروح وندبات في مكان الحقن الوريدي وشحوب الوجه.

4 – سرقة الأشياء الثمينة من المنزل للحصول على الجرعة.

5 – العزلة عن الآخرين وتغير ملحوظ في الشكل والهيئة.

6 – وجود أدوات ومواد تدل على التعاطي؛ ومنها إبرة وملاعق محروقة ومخلفات السجائر.

ونبهت اللجنة إلى أن هذه العلامات والسلوكيات ليست قطعية في تعاطي صاحبها للمخدرات، ويمكن أن يكون سببها أمراضًا عضوية أو نفسية أخرى.



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