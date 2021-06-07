الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

الأحوال المدنية: إلغاء إعلان الصحف والمطالبة بصكوك كتابات العدل في هذه الحالات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه تسهيلاً للإجراءات وتيسيراً على المواطنين تم إلغاء الطلبات لعدد من الحالات.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه تسهيلاً لإجراءات الأحوال المدنية تم إلغاء الإعلان في الصحف والمطالبة بصكوك من كتابات العدل للحالات التالية:

إلغاء المطالبة بصكوك كتابات العدل لـ4 حالات

• تغيير الاسم الأول لمن تجاوز ثمانية عشر عاماً

• التعديل في اسم الأب أو الجد الأول أو إضافة اسم الجد الثاني

• التعديل في اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة

• حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني



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