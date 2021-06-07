الصحة: عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوز 15 مليون جرعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أن عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المعطاة بلغ حتى الآن 15 مليون جرعة.

مستجدات كورونا في السعودية

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (984) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تعافي (1185) حالة.

كما تم تسجيل (16) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (457546) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (440644) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

شارك الخبر