اخبار السعوديه

مركز الحياة الفطرية يدعو أصحاب المفترسات إلى تسليمها فورًا

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم مركز الحياة الفطرية يدعو أصحاب المفترسات إلى تسليمها فورًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

مركز الحياة الفطرية يدعو أصحاب المفترسات إلى تسليمها فورًا

لتجنب المحاسبة القانونية

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الاثنين، كل من يمتلك حيوانًا مفترسًا، إلى التواصل معه، لتسليم ما لديه من حيوانات، وذلك لتجنب المحاسبة القانونية.

الأنظمة تمنع اقتناء المفترسات

وذكر مركز الحياة الفطرية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الأنظمة في تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

طائلة المحاسبة القانونية

وطالب مركز الحياة الفطرية، كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز، للبدء في إجراءات تسليم ما لديهم من حيوانات مفترسة.

وأوضح مركز الحياة الفطرية أن عدم تسليم الحيوانات المفترسة يضع أصحابها تحت طائلة المحاسبة القانونية.

مركز الحياة الفطرية يدعو أصحاب المفترسات إلى تسليمها فورًا - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا