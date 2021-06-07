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10 أجهزة روبوت لتعقيم المسجد الحرام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

10 أجهزة روبوت لتعقيم المسجد الحرام

يعمل حتى 8 ساعات دون تدخل بشري

متابعات الخليج 365 - واس

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 10 أجهزة ” ربورت ذكي ” في أعمال التعقيم بالمسجد الحرام.

وتعمل الأجهزة بنظام تحكم مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات تسهم في سلامة البيئة وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم.
ويعمل الربوت الواحد من (5 – 8) ساعات دون تدخل بشري، بسعة تخزين 23.8 لتراً من المواد المعقمة ،بمعدل استهلاك لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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