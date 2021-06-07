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شكرا لقرائتكم 10 أجهزة روبوت لتعقيم المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07
وتعمل الأجهزة بنظام تحكم مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات تسهم في سلامة البيئة وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم.
10 أجهزة روبوت لتعقيم المسجد الحرام
يعمل حتى 8 ساعات دون تدخل بشري
متابعات الخليج 365 - واس
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 10 أجهزة ” ربورت ذكي ” في أعمال التعقيم بالمسجد الحرام.
وتعمل الأجهزة بنظام تحكم مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات تسهم في سلامة البيئة وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم.
ويعمل الربوت الواحد من (5 – 8) ساعات دون تدخل بشري، بسعة تخزين 23.8 لتراً من المواد المعقمة ،بمعدل استهلاك لترين كل ساعة، للقضاء على البكتيريا في مساحة 600 متر مربع .
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