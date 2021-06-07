السعودية | الصحة السعودية: تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة 15 مليوناً

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة 15 مليوناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد جرعات لقاح كورونا التي جرى إعطاؤها للمواطنين والمقيمين بلغ 15 مليونا.

وقالت الوزارة على سحابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم إعطاء "أكثر من 15 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة".

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وتتسارع وتيرة التطعيم بلقاحات كورونا في السعودية، إذ جرى الإعلان قبل أيام أنه جرى توفير 14 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بعضها يعمل على مدار 24 ساعة، حيث تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية واحترازية.

وتمكّنت وزارة الصحة السعودية من تطعيم 98% من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالسعودية، إضافة إلى تطعيم 93% من الممارسين الصحيين العاملين في عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد".

وتعد تسارع وتيرة التطعيم ضد كورونا في المملكة من العوامل الرئيسية التي تستند إليها المؤسسات البحثية في توقعاتها للاقتصاد السعودي، والتي كان أحدثها توقع كابيتال ايكونوميكس بنمو اقتصاد المملكة 6% العام المقبل.