محمد بن مسعود - الدمام - يشغل منصب معاون مدير قسم المراقبة بالجهاز اغتال مسلحون مجهولون ضابطًا برتبة عقيد في جهاز المخابرات العراقي، بالقرب من منزله بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، اليوم (الاثنين). ونقلت "الشرق" عن مصدر أمني أن الضابط المغتال يشغل منصب معاون مدير قسم المراقبة بجهاز المخابرات العراقي. 07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 03:00 PM يشغل منصب معاون مدير قسم المراقبة بالجهاز مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية اغتال مسلحون مجهولون ضابطًا برتبة عقيد في جهاز المخابرات العراقي، بالقرب من منزله بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، اليوم (الاثنين). ونقلت "الشرق" عن مصدر أمني أن الضابط المغتال يشغل منصب معاون مدير قسم المراقبة بجهاز المخابرات العراقي. الكلمات المفتاحية ، مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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