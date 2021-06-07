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نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4140 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 53 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 95 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار الفيروس، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي".
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 02:40 PM
نفذت 4140 جولة رقابية لمتابعة مدى الامتثالأمانة جدة تغلق 53 منشأة مخالفة للاحترازات
نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4140 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 53 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 95 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار الفيروس، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي".
، أمانة جدة تغلق 53 منشأة مخالفة للاحترازات ،
المصدر : الخليج 365
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