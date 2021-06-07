شكرا لمتابعة خبر عن الإجراءات المتخذة في حال عدم تغطية التأمين للموظف وأسرته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي الإجراءات المتبعة في حال عدم قيام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي للموظف وأسرته.

وقال الضمان الصحي أنه يلزم صاحب العمل بدفع غرامة عن كل موظف، ويحرم مؤقتا أو دائما من استقدام العمالة .

وفي وقت سابق، أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الإثنين، أن الأولوية في التأمين على الأبناء تقع على صاحب عمل الزوج في حال كان الزوجان موظفين، موضحا أن عمل الزوج هو الملزم بالتأمين على الأبناء حتى سن 25 / البنات غير العاملات وغير المتزوجات.