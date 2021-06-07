شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كابتن طيار يوجه رسالة لوالده بعد تقاعده : "سأقابلك في البيت" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه كابتن طيار لدى طيران ناس رسالة تهنئة لوالده الذي يعمل كابتن طيار في الخطوط السعودية بمناسبة تقاعده.

وقال الكابتن خلال مقطع فيديو : شكرًا على الخدمة الذي قدمتها بعد مسيرة طويلة من النجاحات المستمرة تمتد لأكثر من ثلاثين عام في الأجواء.

ورد والده عليه قائلًا : الله يسلمك الله يسلمك حبيبي وشكرًا على هذا التعبير الجيد، ليرد عليه الكابتن قائلًا :" الله يخليك لينا يارب سأقابلك في البيت".