شكرا لمتابعة خبر عن هدف: الرخصة المهنية تمنع الاستفادة من الإعانة في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مركز تنمية الموارد البشرية هدف، اليوم الإثنين، أن إصدار الرخصة المهنية لا يمنع من الاستفادة من برنامج إعانة البحث عن عمل، إلا في حالة واحدة فقط.

وقال صندوق هدف عبر حسابه على تويتر أن هذه الحالة هي ارتباط الرخصة المهنية بمزاولة نشاط تجاري وإصدار رخصة أو سجل تجاري.

وفي وقت سابق، جدد هدف التذكير بمزايا برنامج (وصول) للمرأة العاملة، موضحًا أنه يقدم دعم مالي يغطي 80% من قيمة المشوار من وإلى العمل، ويوفر خدمة المواصلات الآمنة بأعلى معايير الجودة بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة.