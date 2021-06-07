شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في بنجلاديش: تمديد فترة الإغلاق العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت سفارة المملكة في بنجلاديش، اليوم الإثنين، أن حكومة بنجلاديش قررت تمديد فترة الإغلاق الكامل لمكافحة فيروس كورونا

وذكرت السفارة أنها تود إحاطة العموم بأن الحكومة البنجالية أعلنت عن تمديد فترة الإغلاق الكامل في البلاد حتى يوم ١٦ يونيو ٢٠٢١م وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت حكومة بنجلاديش أعلنت في ٣١ مايو الماضي، عن تمديد فترة الإغلاق الكامل في البلاد حتى 6 يونيو 2021، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.