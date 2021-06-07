شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب المجلس الأعلى للقضاء بسرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي مازالت تحت التطوير.

وأكد المجلس في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442 هـ، على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، فضلًا عن تحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات.

وقال "الشورى" أنه على المجلس الأعلى للقضاء إيضاح الكم الذي ورد له من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الإلكتروني، وما تمّ البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضا المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص.