شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يحكي عن تجربة زراعته للفراولة باستخدام الزراعة المائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

روى مواطن تفاصيل تجربته في زراعة الفراولة في منطقة مكة المكرمة عن طريق استخدام الزراعة المائية.

وأوضح أن الفكرة تراوده منذ زمن حينما كانت المزرعة معطلة وليس بها أي مجال للزراعة أو للسياحة، لافتًا إلى أنه أخذ يبحث عن الحلول والسلبيات والإيجابيات ليعيد تشغيلها من جديد، بحسب "العربية" .

وأشار إلى أنه سافر للخارج ووجد أن الزراعة المائية هي أنسب فكرة والتي تتناسب مع رؤية 2030، حيث أنها موفرة للماء وموفرة للأسمدة، وتعلم أسس الزراعة المائية وزراعة الفراولة في بيئة صحراوية، فيما يطمح لجعل المزرعة سياحة ريفية.