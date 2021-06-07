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"الصحة": الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح لا يعني عدم انتقال العدوى

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة تباين أعراض بين من حصل على اللقاح ومن لم يحصل عليه مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وذكرت الصحة: بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

وأضافت : وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس عند الإصابة لذا ينبغي الالتزام بالإجراءات وإتمام الفترة اللازمة للعزل.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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