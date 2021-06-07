شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح لا يعني عدم انتقال العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة تباين أعراض أوضحت وزارة الصحة تباين أعراض كورونا بين من حصل على اللقاح ومن لم يحصل عليه مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وذكرت الصحة: بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها. وأضافت : وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس عند الإصابة لذا ينبغي الالتزام بالإجراءات وإتمام الفترة اللازمة للعزل.