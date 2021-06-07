شكرا لمتابعة خبر عن موعد التسجيل في الدبلومات الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت جامعة الأميرة نورة، عبر حسابها الرسمي على تويتر ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن موعد التسجيل في دبلوماتها الأكاديمية لحملة الثانوية العامة فما فوق للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ

وأفادت الجامعة، بأنه يبدأ التسجيل يوم الأحد 1442/11/10هـ الموافق 2021/06/20م، وينتهي التسجيل يوم السبت 1442/11/23هـ الموافق 2021/07/03م.

وأوضحت الجامعة، أن برامج الدبلوم: دبلوم اللغة الإنجليزية لإدارة الأعمال، دبلوم إدارة الموارد البشرية، دبلوم العلاقات العامة، دبلوم التحرير والسكرتارية، دبلوم القانون، دبلوم اللغة الصينية للأعمال.

واشترطت أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة فما فوق، أن تكون لائقة طبياً، كما يشترط القبول في دبلوم اللغة الإنجليزية لإدارة الأعمال دخول اختبار لإجتيازه، ويخضع القبول في الدبلومات للتفاضل بين النسب.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة: صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، صورة طبق الأصل من بطاقة الأحوال أو بطاقة العائلة، مؤكدة على أن نتائج القبول سوف ترسل على البريد الإلكتروني الخاص للمتقدمة أو رسالة نصية هاتفية، لافتة إلى أن التقديم عبر موقع جامعة الأميرة نورة .