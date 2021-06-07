«ديوان المحاسبة» يعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للطلبة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الديوان العام للمحاسبة، ممثلًا بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، عن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني الصيفي عبر منصة (تواصل) لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة.

وذكر ديوان المحاسبة (في بيان عبر موقعه الإلكتروني) ان برامج التدريب تشمل تخصصات المحاسبة والمراجعة، والعلاقات العامة، والعلاقات الدولية، والموارد البشرية، والترجمة، والقانون، وعلوم الحاسب.

وأشار ديوان المحاسبة إلى التسجيل سوف يبدأ يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021م، وينتهي يوم الإثنين الموافق 13 يونيو 2021م، وعلى الراغبين في التدريب من الطلاب والطالبات التسجيل عبر منصة (تواصل) من خلال الرابط التالي: https://portal.gca.gov.sa/SCFPA/twasel/

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