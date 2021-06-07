تعارفوا للإرشاد الأسري وإخاء توقعان اتفاقية تعاون

الرياض - محمد عبدالله - وقع الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء الأستاذ صالح بن خليف الدهمشي اتفاقية تعاون مشترك مع مركز تعارفوا للإرشاد الأسري وذلك بهدف تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان لمستفيدي إخاء.

وعبر الدكتور سعود بن صالح المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري عن سعادته بهذه الاتفاقية كونها تأتي مع مؤسسة عريقة تقدم خدمات جليلة للإيتام وتقدم المملكة العربية السعودية نموذجا يحتذى به في توفير الرعاية الكاملة إسكانا وخدمات وتعليم وعناية ورعاية صحية واجتماعية متميزة وهذا يلمسه القاصي والداني والذي أنعكس على الابناء الايتام في تميزهم وتفوقهم في التعليم والمشاركة بمواهبهم وعطائهم لوطنهم ومجتمعهم .

وأضاف الدكتور المصيبيح :-يسعدنا ثقة الأمين العام لهذه المؤسسة العريقة " إخاء" ، وفي مركز تعارفوا صفوة الصفوة في هذا المجال بقيادة المديرة التنفيذية الدكتورة نجوى الثقفي والمتخصصين الدكتور خالد السهلي والدكتور مسفر المالكي والدكتور حادي العنزي والدكتور عبد الله القاضي والدكتور ماجد المالكي والأساتذة محمد الزهراني ومسفر الهزاع ونوف أبو شارب.

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