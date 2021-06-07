الصحة تحدِّد 6 نصائح يجب اتباعها لسلامة الغذاء وتجنب الأمراض

الرياض - محمد عبدالله - نصحت وزارة الصحة باتباع 6 خطوات للحفاظ علي سلامة الغذاء وتجنب الأمراض المحتمل حدوثها إثر إهمال الغذاء.

وقالت الوزارة في انفوجراف توضيحي نشرته «صحة جدة» عبر حسابها الرسمي علي موقع «تويتر»، إنه للحرص علي سلامة الغذاء يجب اتباع الخطوات الآتية:

-المحافظة علي نظافة اليدين والمطبخ والأواني.

-غسل الفواكه والخضراوات جيدًا.

فصل الأطعمة النيئة خاصة اللحوم عن الأطعمة المطبوخة.

طهو الطعام جيدا للتخلص من الميكروبات.

المحافظة على الطعام في درجات حرارة آمنة إما أقل من 5 درجة مئوية أو أعلى من 60 درجة مئوية.

استخدام المياه النظيفة من المصادر الآمنة.

يعتبر اليوم 7 يونيو هو اليوم العالمي لسلامة الغذاء وقد تم اختياره لتوجيه الاهتمام بالوقاية من المخاطر المنقولة بالأغذية والكشف عنها وإدارتها والحث على العمل على ذلك، من أجل المساهمة في الأمن الغذائي وصحة البشر

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