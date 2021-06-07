السفارة السعودية في بنجلاديش تنبه بتمديد فترة الإغلاق العام

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت سفارة المملكة العربية السعوية في بنجلاديش، اليوم الإثنين، أن حكومة بنجلاديش قررت تمديد فترة الإغلاق الكامل لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت السفارة في دكا –عبر تويتر- أنها تود إحاطة العموم بأن الحكومة البنجالية أعلنت عن تمديد فترة الإغلاق الكامل في البلاد حتى يوم ١٦ يونيو ٢٠٢١م وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كانت حكومة بنجلاديش أعلنت في ٣١ مايو الماضي، عن تمديد فترة الإغلاق الكامل في البلاد حتى 6 يونيو 2021، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضحت سفارة السعودية –وقتها- أنه يشترط للقادمين من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية بنحلاديش الشعبية، الحصول على التأشيرة اللازمة من سفارة بنجلاديش في الرياض أو القنصلية العامة في جدة وذلك لتوقف السلطات المختصة في مطار دكا عن إصدار التأشيرة عند الوصول خلال هذه الفترة.

وأضافت السفارة السعودية في دكا، أنه لى جميع القادمين إلى بنجلاديش تقديم شهادة خلو من الإصابة بفايروس كورونا (PCR) قبل 72 ساعة من موعد الوصول باستثناء الأطفال أقل من 10 سنوات، وسيتم تطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوم على جميع القادمين إلى بنجلاديش.

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