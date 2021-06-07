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هدف: حالة واحدة تمنع الرخصة المهنية الاستفادة من إعانة العمل

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الإثنين، أن إصدار الرخصة المهنية لا يمنع من الاستفادة من برنامج إعانة البحث عن عمل، إلا في حالة واحدة فقط.

وذكر صندوق هدف- عبر حسابه على تويتر- أن هذه الحالة هي ارتباط الرخصة المهنية بمزاولة نشاط تجاري وإصدار رخصة أو سجل تجاري.

وكان (هدف) جدد التذكير في وقت سابق، بمزايا برنامج (وصول) للمرأة العاملة، موضحًا أنه يقدم دعم مالي يغطي 80% من قيمة المشوار من وإلى العمل، ويوفر  خدمة المواصلات الآمنة بأعلى معايير الجودة بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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