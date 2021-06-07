«سعود الطبية» تحذر من 3 أشياء قد تنفجر داخل السيارات في الصيف

الرياض - محمد عبدالله - حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، من إبقاء 3 أشياء داخل المركبات مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وهي (المعقمات – الولاعات - العطور).

وقالت المدينة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» اليوم الإثنين: «تزامنًا مع دخول فترة الصيف احذر إبقاء المعقمات والولاعات والعطور داخل المركبة لسلامتك».

و نشرت مدينة الملك سعود الطبية إنفوجرافا توعويًا بعنوان (احذروا القنابل الموقوتة داخل السيارات) ، موضحة أن تلك القنابل هي (المعقمات – الولاعات - العطور). وذلك بالتزامن مع دخول فصل الصيف.

يُذكر أن الدفاع المدني كان قد حذر المواطنين والمقيمين، من ترك 5 أشياء داخل السيارة لأضرارها الكبيرة والتي قد تصل للانفجار وإشعال النار بالمركبة.

ونشر الدفاع المدني –عبر تويتر- فيديوجراف، أوضح من خلاله أنَّه في ظلّ الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة، يرجى التأكد من خلو المركبة من الآتي: (عبوات الغاز - ولّاعات السجائر - الشاحن المتنقل وبطارية الهاتف - عبوة العطر المضغوطة - عبوة سائل معقم اليدين).

وأشار الدفاع المدني إلى أنَّ جميع الأشياء السابق ذكرها قد تنفجر، ما عدا المعقمات التي قد تتسبَّب في إشعال النار في أجزاء السيارة.

اقرأ أيضًا:

الدفاع المدني يحذّر من ترك 5 أشياء داخل السيارة مع ارتفاع الحرارة

«الصخري» يوضح موعد بداية فصل الصيف ونهايته فلكيًا

«سعود الطبية» لأصحاب الأمراض المزمنة: تجنبوا «ضربة الشمس»