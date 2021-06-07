كلية الأمير سلطان العسكرية تفتح القبول في برنامج منتهٍ بالتوظيف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن فتح باب التقديم للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة في برنامج دراسة مرحلة البكالوريوس، للعام 1443هـ المنتهي بالتوظيف.

وذكرت كلية الأمير سلطان العسكرية، أنه يشترط في المتقدم والمتقدمة أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، وحاصلا على شهادة الثانوية (علوم طبيعية) أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن (90%)، وأن يكون حاصلا على الثانوية خلال آخر ثلاث سنوات، والأفضلية لخريجي العام الحالي.

كما يشترط في المتقدم أو المتقدمة الا يزيد العمر عن (23) عاما عند تقديم الطلب، واجتياز الفحص الطبي، والا يكون قد سبق فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لنفس الأسباب من كلية أخرى.

وأضافت كلية الأمير سلطان العسكرية ،أن التخصصات المتاحة للطلاب تشمل: العناية التنفسية، والخدمات الطبية الطارئة، وعلوم المختبرات الإكلنيكية، وتقنية الأجهزة الطبية، وتقنية التخدير، وإدارة المعلومات الصحية

وأن التخصصات المتاحة للطالبات تشمل: التمريض، وتقنية التخدير، والعناية التنفسية، ومساعد طبيب أسنان، وعلوم المختبرات الإكلنيكية، وإدارة المعلومات الصحية.

وأشارت كلية الأمير سلطان العسكرية الى أن التقديم يبدا اليوم الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 7/ 11/ 1442 هـ، عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3uYLpHJ

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