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34 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. و3 دول تتصدر التعافي

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الإثنين، أن عدد جرعات فيروس بدول مجلس التعاون، تخطت حاجز الـ34 مليون جرعة حتى الآن، مشيرًا إلى تصدر وقطر والإمارات نسب حالات التعافي من الفيروس .

وذكر مركز الإحصاء الخليجي –عبر تويتر- أنه وفقًا لاحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى امس الأحد ( 6 يونيو 2021م)، فقد بلغ عدد اللقاحات المعطاة (34.144.946) جرعة، وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,051,398)، وإجمالي حالات التعافي (1,952,501)، وإجمالي حالات الوفاة (15,051).

وحول نسب التعافي من فيروس كورونا بدول الخليج العربي، أوضح مركز الإحصاء، أن قطر حققت 98.5%، والإمارات 96.5%، والسعودية 96.3%، والكويت 94.9%، وسلطنة عمان 91.3%، والبحرين 91.0%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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