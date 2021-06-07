34 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. و3 دول تتصدر التعافي

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الإثنين، أن عدد جرعات فيروس كورونا بدول مجلس التعاون، تخطت حاجز الـ34 مليون جرعة حتى الآن، مشيرًا إلى تصدر السعودية وقطر والإمارات نسب حالات التعافي من الفيروس .

وذكر مركز الإحصاء الخليجي –عبر تويتر- أنه وفقًا لاحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى امس الأحد ( 6 يونيو 2021م)، فقد بلغ عدد اللقاحات المعطاة (34.144.946) جرعة، وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,051,398)، وإجمالي حالات التعافي (1,952,501)، وإجمالي حالات الوفاة (15,051).

وحول نسب التعافي من فيروس كورونا بدول الخليج العربي، أوضح مركز الإحصاء، أن قطر حققت 98.5%، والإمارات 96.5%، والسعودية 96.3%، والكويت 94.9%، وسلطنة عمان 91.3%، والبحرين 91.0%.

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