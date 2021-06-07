«الشورى» يطالب الأعلى للقضاء بسرعة التحول الرقمي

الرياض - محمد عبدالله - طالب مجلس الشورى، في - قرار أصدره اليوم الإثنين – المجلس الأعلى للقضاء، العمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي مازالت تحت التطوير.

وأوضح مجلس الشورى، أنه على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها.

وأضاف مجلس الشورى، أنه على المجلس الأعلى للقضاء تحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

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