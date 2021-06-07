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ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث مع وزير خارجية بريطانيا

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الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بنيوم، اليوم الإثنين، وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وفقا لما ذكرته (وكالة الأنباء – واس)..

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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