مجلس الشورى يطالب بدعم استثمار القطاع الخاص في معامل الجودة

الرياض - محمد عبدالله - طلب مجلس الشورى، في - قرار أصدره اليوم الإثنين – من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بتبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة داخل المملكة ومعتمدة دوليًا.

كما طالب الشورى (وفقًَا لحساب المجلس على تويتر) بتمكين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ماليًا وإداريًا؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية، ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.

وكذلك طالب الشورى من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د.

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